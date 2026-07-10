Джон Сингер Сарджент: застывшие мгновения Прекрасной эпохи

Я часто ловлю себя на мысли, что конец XIX века — это время удивительного напряжения. С одной стороны, мир наслаждался покоем, техническим прогрессом и расцветом искусств, который позже назовут "Прекрасной эпохой".
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