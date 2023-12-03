Т-34. К 125-летию М. Кошкина

Парадоксально – создатель танка, сыгравшего в безднах Великой войны такую победную роль, умер за 9 месяцев до её начала, надорвавшись во время пробега-испытания Т-34, — танка, которому суждено было стать.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии