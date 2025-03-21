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Путин: доверие 79,8% русских, Мишустин - 62,4%, показал опрос ВЦИОМ

Путин: доверие 79,8% русских, Мишустин - 62,4%, показал опрос ВЦИОМ

Опрос ВЦИОМ показал, что 79,8% русских доверяют президенту Владимиру Путину, а 78,1% одобряют его работу.

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