Вокруг нас дебилы

СК

Степан Капуста

Билл Гейтс как-то высказался: "Скоро те, кто читают книги станут управлять теми, кто смотрят в смартфоны". Тенденция очевидна. Причина тоже. Общество, как отмечал в свое время О. Шпенглер, основано на неравенстве людей: "Это естественный факт. Бывают натуры сильные и слабые, призванные управлять и неспособные к этому, творческие и бездарные, честолюбивые и ленивые". Добавлю от себя: очень умные, просто умные, неумные и совсем лишенные ума. И это следует принимать как данность. Со всеми вытекающими...