Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Вокруг нас дебилы

Вокруг нас дебилы

Руководитель аппарата Минсельхоза Парагвая уволен за подписание договора о сотрудничестве с вымышленной страной.

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Комментарии
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СК
Степан Капуста
Билл Гейтс как-то высказался: &quot;Скоро те, кто читают книги станут управлять теми, кто смотрят в смартфоны&quot;. Тенденция очевидна. Причина тоже. Общество, как отмечал в свое время О. Шпенглер, основано на неравенстве людей: &quot;Это естественный факт. Бывают натуры сильные и слабые, призванные управлять и неспособные к этому, творческие и бездарные, честолюбивые и ленивые&quot;. Добавлю от себя: очень умные, просто умные, неумные и совсем лишенные ума. И это следует принимать как данность. Со всеми вытекающими...
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