Семьям младенцев, названных в честь героев Чечни, выплатят по 500 тысяч рублей

По словам Кадырова, это важный вклад в сохранение исторической памяти и культурных ценностей Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что семьи 180 новорожденных, названных в честь национальных героев, получат выплаты по 500 тысяч рублей.