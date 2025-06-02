Стамбул-2! Грохот диверсий не даст тишины перемирия: о чем могут договориться в Турции

Об этом рассуждают в канале "Россия в глобальной политике". С политической точки зрения, ситуация демонстрирует парадоксальную закономерность: события начала лета лишь укрепляют российский тезис о невозможности перемирия без достижения хотя бы минимального взаимопонимания.