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Стамбул-2! Грохот диверсий не даст тишины перемирия: о чем могут договориться в Турции

Стамбул-2! Грохот диверсий не даст тишины перемирия: о чем могут договориться в Турции

Об этом рассуждают в канале  "Россия в глобальной политике". С политической точки зрения, ситуация демонстрирует парадоксальную закономерность: события начала лета лишь укрепляют российский тезис о невозможности перемирия без достижения хотя бы минимального взаимопонимания.

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