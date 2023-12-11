ВСУ идут под землю. Как «линия Суровикина» вдохновила полководцев Украины

«Война в окопах — это фишка россиян, другого от российской армии и ждать не стоит. Эта армия не умеет по-другому воевать, она умеет только хорошо рыть окопы», — с презрением объясняет украинским журналистам, почему ВСУ должны забыть об атаках, закапываться в землю и строить оборону, военный эксперт Олег Жданов.