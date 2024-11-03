Гражданин РФ рассказал, как отметил день рождения в турецкой тюрьме

Заключенные в большой камере в турецкой тюрьме помогли отпраздновать день рождения, заявил ранее задержанный в Турции за фото женщины в транспорте гражданин РФ Валентин Пацовский, 3 ноября сообщает «Фонтанка».
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