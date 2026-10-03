Карпин обошел Черчесова по количеству побед во главе сборной России

Валерий Карпин обошел Станислава Черчесова по количеству побед на посту главного тренера сборной России по футболу.
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При Черчесове таких смешных команд не было в товарищеских матчах. Более сильным наши проиграли.