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Газета.ру

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Карпин обошел Черчесова по количеству побед во главе сборной России

Карпин обошел Черчесова по количеству побед во главе сборной России

Валерий Карпин обошел Станислава Черчесова по количеству побед на посту главного тренера сборной России по футболу.

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