«Дом Мейерхольда» в Пензе получит передвижной зал и современное оборудование

В ходе заседания Общественного совета по культуре при министерстве культуры и туризма Пензенской области обсудили реализацию федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры», сообщило ИА «ПензаПресс».
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