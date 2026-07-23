360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 313 подписчиков

«Дом Мейерхольда» в Пензе получит передвижной зал и современное оборудование

«Дом Мейерхольда» в Пензе получит передвижной зал и современное оборудование

В ходе заседания Общественного совета по культуре при министерстве культуры и туризма Пензенской области обсудили реализацию федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры», сообщило ИА «ПензаПресс».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии