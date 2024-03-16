Жителей Белгорода оповестили о ракетной опасности

В Белгороде объявлена ракетная опасность, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. Тем, кого сирена застала на улице, он посоветовал спуститься в убежище, а находящимся дома — не приближаться к окнам.
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