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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Юрий Карандин: «Ротенберг работает с молодежью в Челябинске вместо Гордона. Абсурдная ситуация для «Трактора». Пусть тогда Роман тренирует»

Бывший арбитр Юрий Карандин высказался о ситуации в « Тракторе ». В мае клуб назначил Скотта Гордона на пост главного тренера.

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