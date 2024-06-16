Запутавшегося в сетях кита у берегов Териберки удалось спасти

Спасатели сняли рыболовные сети с горбатого кита Станислава, который запутался в них у берегов села Териберка Мурманской области, сообщила 16 июня глава Росприроднадзора Светлана Радионова в Telegram-канале.
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