Парадокс Стокдейла: почему оптимистом быть невыгодно?

ВА

Владимир Акулов

Нужен пессимизм разума при оптимизме духа... Пессимизм разума нужен для того , чтобы предвидеть все опасности на пути... Оптимизм нужен для РАЗУМНОГО ДЕЙСТВИЯ ... Само ДЕЙСТВИЕ по решению проблем должно быть реальным , технологичным , пошаговым... Например : если оказался на тонущем *Титанике*...Мало только молиться о спасении ... Делай для себя плот или другое плавсредство.