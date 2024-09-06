Любопытности и ...
Всё может быть!Всякие невероятности
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Любопытности и невероятности

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    Нужен пессимизм разума при оптимизме духа... Пессимизм разума нужен для того , чтобы предвидеть все о...Парадокс Стокдейл...
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Парадокс Стокдейла: почему оптимистом быть невыгодно?

Парадокс Стокдейла: почему оптимистом быть невыгодно?

Уверенность в успехе – это, безусловно, хорошо. Проблемы не должны загонять нас в депрессию, они должны заставлять нас действовать.

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Нужен пессимизм разума при оптимизме духа... Пессимизм разума нужен для того , чтобы предвидеть все опасности на пути... Оптимизм нужен для РАЗУМНОГО ДЕЙСТВИЯ ... Само ДЕЙСТВИЕ по решению проблем должно быть реальным , технологичным , пошаговым... Например : если оказался на тонущем *Титанике*...Мало только молиться о спасении ... Делай для себя плот или другое плавсредство.
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