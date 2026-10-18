Президент США заявил журналистам, что такое решение пойдет на пользу стране и всему миру. "Многие из вас пока не знают, какое именно решение я принял, но мы во всем разберемся, и вы тоже узнаете", – сказал Дональд Трамп, говоря об антироссийских санкциях.