Президент США заявил журналистам, что такое решение пойдет на пользу стране и всему миру. "Многие из вас пока не знают, какое именно решение я принял, но мы во всем разберемся, и вы тоже узнаете", – сказал Дональд Трамп, говоря об антироссийских санкциях.
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