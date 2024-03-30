Собянин рассказал о необычных занятиях для участников "Московского долголетия"

t.me/mos_sobyanin Участники проекта "Московского долголетия" могут посещать занятия и лекции в лучших пространствах Москвы, среди которых музеи, кинотеатры и университеты, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
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