В США рассказали, чего Путин «хочет» от Трампа

Гарибян Сусанна

Они торгаши все без исключения и хапуги ещё те. Как они могут понять, что Путин не их поля ягода? Он боец, воин и политик высшего класса, а, главное-патриот своей страны. Лидерства ему добиваться не надо, оно у нас есть, сам Бог и история мира дала его России, обеспечив ресурсами и хорошим географическим положением. А ещё разумом и добротой. И вот этого у нас никому не отнять, а санкции мы уже проходили и они нам не страшны.