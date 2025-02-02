Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 059 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • сергей
    Вот сучка! В цугундер её на хлеб и воду. Хлеба 125 грамм с опилками, лет на 10.Призвавшая к гено...
  • Фаина Юсупова
    Генсек Рютте врет всем,чтобы развязать войну с Россией,а есть у этого Рютте мозги,что произойдёт со всеми людьми и в ...Генсек Рютте: НАТ...
  • Виктор Хованов
    Ну вот, я всё время призывал, чтобы "блокаду Ленинграда" мы им устроили, прекратив поставки газа-нефти, и воспрепятст...Призвавшая к гено...

В США рассказали, чего Путин «хочет» от Трампа

В США рассказали, чего Путин «хочет» от Трампа

После возвращения Дональда Трампа в Белый Дом российский президент Владимир Путин якобы хочет с его помощью «восстановить свой статус на мировой арене», «умиротворить» президента США и представить свою страну как мировую сверхдержаву.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Гарибян Сусанна
Они торгаши все без исключения и хапуги ещё те. Как они могут понять, что Путин не их поля ягода? Он боец, воин и политик высшего класса, а, главное-патриот своей страны.  Лидерства ему добиваться не надо, оно у нас есть, сам Бог и история мира дала его России, обеспечив ресурсами и хорошим географическим положением. А ещё разумом и добротой. И вот этого у нас никому не отнять, а санкции мы уже проходили и они  нам не страшны.
Ответить
11 час.
epobedimski
А Путину это надо? У него итак огромный авторитет!
Ответить
11 час.
ВТ
Врам Тавризов
Сделка наверно хороша по принципу ты мне я тебе Но в государственных делах - это слово не хляет  от слова совсем Пример Израиль в Газе - чем кончилось? 500 тыс и более жителей газы вернулись Вопрос - чего вы упирались и гробили тысяч 30 только детей? Завтра вырастут новые парни, без семьи, отцов или матерей  - будет снова Армагеддон
Ответить
7 час.
наверх