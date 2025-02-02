После возвращения Дональда Трампа в Белый Дом российский президент Владимир Путин якобы хочет с его помощью «восстановить свой статус на мировой арене», «умиротворить» президента США и представить свою страну как мировую сверхдержаву.
В США рассказали, чего Путин «хочет» от Трампа
Комментарии
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Гарибян Сусанна
Они торгаши все без исключения и хапуги ещё те. Как они могут понять, что Путин не их поля ягода? Он боец, воин и политик высшего класса, а, главное-патриот своей страны. Лидерства ему добиваться не надо, оно у нас есть, сам Бог и история мира дала его России, обеспечив ресурсами и хорошим географическим положением. А ещё разумом и добротой. И вот этого у нас никому не отнять, а санкции мы уже проходили и они нам не страшны.
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11 час.
epobedimski
А Путину это надо? У него итак огромный авторитет!
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11 час.
ВТ
Врам Тавризов
Сделка наверно хороша по принципу ты мне я тебе Но в государственных делах - это слово не хляет от слова совсем Пример Израиль в Газе - чем кончилось? 500 тыс и более жителей газы вернулись Вопрос - чего вы упирались и гробили тысяч 30 только детей? Завтра вырастут новые парни, без семьи, отцов или матерей - будет снова Армагеддон
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7 час.
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