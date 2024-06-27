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Букмекеры были уверены, что Грузия не выйдет из группы на Евро-2024. Меньше верили только в Албанию

Сборная Грузии обыграла Португалию и вышла в плей-офф Евро-2024. До старта турнира букмекеры оценивали выход грузинской сборной из группы за 2.

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