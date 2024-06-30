Камбоджа поддержала «шестипунктный консенсус по украинскому кризису»

«Шестипунктный консенсус по общему пониманию политического урегулирования украинского кризиса», который был совместно опубликован Китайской Народной Республикой и Бразилией 23 мая 2024 года, поддержало правительство Камбоджи.
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