ОАК получила патент на дезинформационно-искажающую окраску для Су-75

Рендер Су-75 «Checkmate» Российская ОАК получила патент на дезинформационно-искажающую окраску для боевых самолетов, в первую очередь предназначенную для перспективного однодвигательного истребителя Су-75, также известного под именем «Checkmate».
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