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  • Sergey Ivanov
    Дело не в «ценности и незаменимости». Просто им глубочайше наплевать на Россию и русских. Просто они считают, что Рос...Везде бардак: МВД...
  • Наталья
    Ну да, вон Васильева сидела под домашним арестом и песенки сочиняла. А теперь с Сердюковым опять на постах! А Иванов ...Стервятники
  • vagas Karlito
    Этот Репке что первый раз воздух портит!?  Никак пережить не могут ,что лупят хряков пинками!?)) Всё выглядит   таким...Опять всё не так:...

Харьков — всё? Зеленский приказал делать из горожан «партизан»

Харьков — всё? Зеленский приказал делать из горожан «партизан»

В «404-й» боятся, что фронт ВСУ может рухнуть под Купянском и на Изюмском направлении, а там — бац, и русские в Чугуеве Гауляйтерство Харькова первым откликнулось на призыв просроченного Зеленского вновь создавать центры по сопротивлению «ворогу», то есть быть готовым к «партизанской борьбе с орками».

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