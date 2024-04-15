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Не только распорядок дня. Что еще более страшное ждет террористов "Крокуса"

Не только распорядок дня. Что еще более страшное ждет террористов "Крокуса"

Итак, в скором времени состоится суд на четырьмя молодчиками из Крокус Сити Холла. И да, я понимаю, что абсолютное большинство из вас желало бы им смертной казни.

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Комментарии
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Татьяна Землянова
Отмена смертной казни не должна присутствовать при решении об избранной мере наказания террористам- и смертная казнь для них должна быть-и показательная.Зачем содержать. кормить этих уродов !
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32 мин.
Борис Казаков
Только смертная казнь, хватит вешать лапшу на уши об их мучениях, жизнь это всегда лучше, чем пуля.
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18 мин.
Юрий Селиванов
😏 пади знай 😎
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15 мин.

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