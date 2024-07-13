Петербургских теплоэнергетиков наградили медалями «За содействие СВО»

Награды и благодарность работники ТЭКа получили от подразделения, которому предприятие оказывает гуманитарную помощь Первичная Профсоюзная организация ТЭКа на регулярной основе проводит сборы гуманитарной помощи среди сотрудников и организует доставку груза в зону СВО собственными силами.
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