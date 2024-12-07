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Силовики провели рейды в двух столичных ночных клубах

Силовики провели рейды в двух столичных ночных клубах

Минувшей ночью в два московских клуба пришли правоохранители, сообщают «Известия».«В ночных клубах Москвы Sisters и Bizarre сотрудники правоохранительных органов в ночь на 7 декабря провели рейды», - говорится в публикации.

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