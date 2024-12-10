Филиппо: Зеленский и Макрон ускорят отправку французских войск на Украину

Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон хотят ускорить отправку на Украину французских войск до вступление в должность президента США Дональда Трампа, считает лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
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