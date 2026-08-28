«Пояс крепостей останется без снабжения»: в ФРГ описали сценарий освобождения Донбасса

Российская армия сможет завязать бои за Славянск и Краматорск уже к началу 2027 года. Об этом говорится в аналитическом материале немецкого издания Welt.
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