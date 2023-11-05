Эксперт оценил последствия появления гигантской «трещины» на Солнце

Доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Института земного магнетизма Российской академии наук (РАН) Борис Филиппов в беседе с «Известиями» 5 ноября опроверг образование гигантских трещин на Солнце.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии