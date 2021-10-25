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Врач-вирусолог Чепурнов назвал декабрь возможным пиком заболеваемости COVID-19 в России

Врач-вирусолог Чепурнов назвал декабрь возможным пиком заболеваемости COVID-19 в России

Заболеваемость COVID-19 в России может достигнуть пика в декабре. Об этом заявил глава лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

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