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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Брылин о травме Мелоша: «Больно было смотреть, эмоции захлестывали. В ближайшие дни будет ясно по диагнозу. По дисквалификации Никонова не мне решать, есть соответствующие органы»

Главный тренер минского «Динамо»  Сергей Брылин  высказался о травме защитника Николаса Мелоша . Игрок получил повреждение после драки в финале Кубка мэра Москвы с московским «Динамо».

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