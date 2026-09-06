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Мировое обозрение

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Ученый оценил угрозу суперцунами от приближающегося к Земле астероида

Ученый оценил угрозу суперцунами от приближающегося к Земле астероида

Астероид Апофис, который в апреле 2029 года пройдет в десять раз ближе к Земле, чем Луна, продолжает будоражить умы ученых.

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