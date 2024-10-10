Рубль снова летит вниз. Курсы доллара и евро на 10 октября

Российский рубль продолжает дешеветь к американской и европейской валютам.Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 10 октября 2024 года, составляет 96,9483 рубля (прежнее значение — 96,1079 рубля), официальный курс евро — 106,4175 рубля (предыдущий показатель — 105,6891 рубля).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии