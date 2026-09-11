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Всероссийский день трезвости отмечают 11 сентября, смысл, история и факты

Всероссийский день трезвости отмечают 11 сентября, смысл, история и факты

В России 11 сентября отмечается Всероссийский день трезвости. Дата посвящена профилактике алкогольной зависимости, популяризации здорового образа жизни и помощи людям, столкнувшимся с последствиями употребления спиртного.

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