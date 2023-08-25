В Центре толерантности против идеи не брать в школы мигрантов, не знающих язык

Директор Центра толерантности психолог Анна Макарчук в комментарии "Газете.Ru" заявила, что обеспокоена возможной реализаций предложения главы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева.
Директор Центра толерантности психолог Анна Макарчук в комментарии "Газете.Ru" заявила, что обеспокоена возможной реализаций предложения главы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева.
Свежие комментарии