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В Центре толерантности против идеи не брать в школы мигрантов, не знающих язык

В Центре толерантности против идеи не брать в школы мигрантов, не знающих язык

Директор Центра толерантности психолог Анна Макарчук в комментарии "Газете.Ru" заявила, что обеспокоена возможной реализаций предложения главы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева.

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