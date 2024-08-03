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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Россиянин Калинин о работе судьей на Олимпиаде-2024: «Я попал сюда чудом. И восхищаюсь смелостью тех спортсменов, кто сюда поехал, не боясь последствий»

Калинин работает судьей на триатлоне. В Париже он является ассистентом велоэтапа. – Сложно ли выучиться на триатлонного судью? – Есть три уровня сертификатов, на первом ты можешь работать на некрупных соревнованиях, на втором и третьем – на любых, включая Олимпийские игры.

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