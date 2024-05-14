Готовивших теракт в Черкесске сторонников ИГ* приговорили к 18,5 года

Суд приговорил троих сторонников сирийских боевиков к 18,5 года колонии строгого режима за подготовку теракта в Карачаево-Черкесской Республике с использованием самодельной взрывчатки, сообщили в ЦОС ФСБ.
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