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Татар-информ

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Татарстан провел лесовосстановительные работы на площади 2,5 тыс. гектаров

Татарстан провел лесовосстановительные работы на площади 2,5 тыс. гектаров

Лесовосстановительные работы на землях лесного фонда на площади 2550 гектаров проведены в этом году в Татарстане.

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