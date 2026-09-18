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Царьград

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Предприниматель Фетисов объявлен в розыск после приговора за хищение 25 млн

Предприниматель Фетисов объявлен в розыск после приговора за хищение 25 млн

Виталий Фетисов, предприниматель, признанный виновным в хищении бюджетных средств при благоустройстве аксайского парка «Мухина балка», объявлен в розыск на территории Ростовской области.

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