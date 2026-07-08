В Якутии полицейские провели серию антинаркотических лекций в детских лагерях

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Саха (Якутия) провели серию профилактических встреч в детских оздоровительных лагерях «Спутник», «Арктика и космос», «Радуга» и «Каландаришвили».
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