У истоков нынешних кадровых чисток в армии стоит погибший глава ЧВК "Вагнер".Ещё при жизни Евгений Пригожин мог быть причастен к современным "чисткам" в ведомстве.
Царьград: Папку с именами всех коррупционеров Минобороны в Кремль принёс Евгений Пригожин
Комментарии
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Eduard
Вам например,что взятки,ваши деньги,у вас украли?А Пригожин сврим бунтом мог бойню спровоцировать,слава Богу обошлось,а могли и воевать до сих пор под эгидой борьбы с воровством.Какнто надо приоритет преступлений всё же иметь!
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21 час.
НН
Надежда Никитина
Что это был за "бунт" надо еще посмотреть . Шойгу и Иванов быстренько слиняли из Ростова, однако.
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21 час.
Надежда Белугина
"Ты сер, а я. приятель, сед" - М.И. Кутузов. Обхожусь своей головой. Не набивайте зря мозоли.
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21 час.
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