Царьград: Папку с именами всех коррупционеров Минобороны в Кремль принёс Евгений Пригожин

Eduard

Вам например,что взятки,ваши деньги,у вас украли?А Пригожин сврим бунтом мог бойню спровоцировать,слава Богу обошлось,а могли и воевать до сих пор под эгидой борьбы с воровством.Какнто надо приоритет преступлений всё же иметь!