В НАТО предупредили Британию об утрате военного влияния

Генерал Рэдфорд: Великобритания может лишиться влияния в НАТО из-за проблем армии Численность британской армии продолжает снижаться, генерал Рэдфорд призвал нарастить боевую мощь, поскольку танкам противника не противопоставить киберсистемы.
Генерал Рэдфорд: Великобритания может лишиться влияния в НАТО из-за проблем армии Численность британской армии продолжает снижаться, генерал Рэдфорд призвал нарастить боевую мощь, поскольку танкам противника не противопоставить киберсистемы.
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