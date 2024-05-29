Финансовый аналитик объяснил эффект от повышения подоходного налога

Дополнительная настройка налоговой системы, в частности, повышение подоходного налога, ориентирована на такие важные вещи, как инвестиции и демография, указал первый заместитель гендиректора Центра стратегических разработок (ЦСР) Борис Копейкин.
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