В ГД предложили запрашивать данные о судимости и долгах перед заключением брака

Депутаты фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым направили обращение министру юстиции России Константину Чуйченко, в котором предложили внедрить информационную систему "Брак без сюрпризов".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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