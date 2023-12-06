Советник Зеленского: власти Украины испытывают острую нехватку финансов

Украинское руководство в настоящий момент испытывает острый дефицит финансов. Соответствующее заявление в беседе с Politico сделал советник президента бывшей советской республики, имя которого издание не назвало.
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