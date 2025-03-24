В Тазовском районе началась череда Слетов оленеводов

Катания на оленьих упряжках, конкурс красоты и показ национальной одежды, выступления артистов, спорт, многочисленные развлечения для детей, чаепития в чуме: все выходные в Тазовском на берегу местной реки звучала музыка, притягивая многочисленных гостей.