Экс-депутат бундестага считает, что признание интересов России остановит конфликт на Украине

Эксперт по внешней политике партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Севим Дагделен считает, что признание интересов безопасности России может помочь в мирном урегулировании конфликта в Украине.
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