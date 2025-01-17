Перед рывком к 3000 пунктам индекс МосБиржи может скорректироваться

Российский фондовый рынок накануне взобрался на годовые максимумы (2929,28 пункта) – по итогам дня индекс МосБиржи зафиксировал рост на 2,4% - до 2911,29 пункта, РТС при этом подрос на 2,84% - до 895,83 пункта.
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