Перед рывком к 3000 пунктам индекс МосБиржи может скорректироваться

Российский фондовый рынок накануне взобрался на годовые максимумы (2929,28 пункта) – по итогам дня индекс МосБиржи зафиксировал рост на 2,4% - до 2911,29 пункта, РТС при этом подрос на 2,84% - до 895,83 пункта.