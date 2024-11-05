Грузинский архиепископ обратился к президенту Зурабишвили и лидерам оппозиции

Высокопоставленный представитель Грузинской православной церкви (ГПЦ) архиепископ отец Яков обратился к президенту страны Саломе Зурабишвили и женщинам из оппозиции с призывом отказаться от планов «пролить кровь молодежи», подталкивая ее на антиправительственные акции против итогов выборов в парламент, передает ВЗГЛЯД из Тбилиси.