The Grinch, Merry Minions join Universal Studios holiday events

Universal Studios Hollywood announced holiday themed events Thursday. The Grinch, Minions and more join the theme park starting Nov.
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