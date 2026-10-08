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The Grinch, Merry Minions join Universal Studios holiday events

Universal Studios Hollywood announced holiday themed events Thursday. The Grinch, Minions and more join the theme park starting Nov.

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