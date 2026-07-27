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Крымская газета

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Учёный объяснил высокую смертность дроф в Крыму

Учёный объяснил высокую смертность дроф в Крыму

В Крыму отмечается серьезная угрозу для популяции дроф, сообщил"АиФ Крым" старший преподаватель кафедры геоэкологии факультета географии, геоэкологии и туризма Крымского федерального университета Григорий Прокопов.

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