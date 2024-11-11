Шизофрения или норма для всех? Вот почему мы говорим сами с собой

Говорить с самим собой — это не странно, а абсолютно нормально и даже полезно. Эксперты отмечают, что этот процесс помогает не только запоминать и вспоминать важные вещи, но и фокусироваться, мотивировать самого себя и даже находить потерянные вещи.
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